Zeugen gesucht! Mann (53) von Lkw niedergefahren

Auf der B20 nahe der Billa-Filiale kam es am Montag gegen 10 Uhr in St. Georgen (St. Pölten) zu einem Unfall bei dem ein 53-Jähriger verletzt wurde. Ein (vermutlich) grüner Sattelschlepper erfasste den Mann am Straßenrand und er wurde zu Boden geschleudert.

Der 53-Jährige zog sich dabei Verletzungen am rechten Unterarm und Abschürfungen an der linken Hand zu. Der Lenker des Lkw setzte seine Fahrt einfach fort, der Verletzte wurde von der Rettung in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht und dort ambulant behandelt.

Der Fahrzeuglenker dürfte seine Fahrt auf der B20 stadteinwärts fortgesetzt haben, die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden an das Stadtpolizeikommando St. Pölten, Verkehrsinspektion, unter der Telefonnummer 059133 354444 erbeten.

