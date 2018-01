Zu kalt! Flieger nach New York drehte wieder um

Ein New York-Urlaub zum Vergessen für 212 AUA-Passagiere, unter ihnen Gernot Buchegger (34) aus Wien und seine Gattin.

Am Samstag um 9.58 Uhr hob die OS87 planmäßig am Airport Schwechat ab, auf Höhe Irland erstarrten nach der Durchsage die Gesichter der Passagiere: „Wegen der extremen Witterungsverhältnisse ist die Landung am JFK Flughafen in New York abgesagt.“

Die Maschine kehrte um, setzte nach knapp sechs Stunden (!) um 15.46 wieder am Flughafen in Schwechat auf.

„Meine Frau und ich brachen daraufhin den Urlaub ab, weil wir nur einige Tage geblieben wären“, so Gernot Buchegger. „Mich ärgert nur, dass man es vor dem Start abklären hätte können. Andere hat es ärger erwischt, eine Gruppe wollte etwa nach Vancouver weiterfliegen. Da flossen auch Tränen.“



Extremes Wetter spielt bei Zahlungen den Airlines in die Karten, zumindest das Flugticket wird ersetzt. Laut einer AUA-Sprecherin hätten andere Airports in den USA keine freien Kapazitäten gehabt. Vom JFK-Airport sei man erst um 11.38 Uhr informiert worden, dass sämtliche Parkpositionen voll wären. Um Umbuchungen habe man sich rasch bemüht.

