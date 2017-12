Zugunglück: Alle verletzten Passagiere wieder daheim

Nach dem Bahnunfall in Kritzendorf bei Klosterneuburg (Bezirk Tulln) vom Freitagabend wurden nun die Aufräumarbeiten am Heiligen Abend großteils abgeschlossen.

Die zwölf Verletzten - vier Personen mittelschwer, acht weitere leicht - waren durchwegs Fahrgäste und zu Weihnachten alle wieder zu Hause, so ein Sprecher der ÖBB. Das Opfer, das vom Rettungshubschrauber "Christophorus 2" ins AKH Wien geflogen worden war, wurde noch am Samstagnachmittag wieder entlassen. Ein weiterer Passagier durfte am heutigen Sonntag das UKH Meidling verlassen und kann zu Hause Weihnachten feiern.

Die Ursache der Kollision eines REX mit einem Cityjet blieb vorerst offen. Am Montag ab 5 Uhr soll es wieder eingleisigen Betrieb im Bereich der Unglücksstelle geben.

(wes)