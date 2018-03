Zum Wiehern! Pferde lehrt, wie man richtig flirtet

Von Pferden kann man mehr als nur reiten lernen – sie sind auch perfekte Flirtpartner. Wer es ausprobieren möchte, kann das jetzt im Flirtseminar von Angelika Rutard (47, Psychologin & Coach) und Cora Urban (49, Single-Coach und Mediatorin) machen. Die beiden Wienerinnen kamen Anfang des Jahres auf die Idee, das Projekt „Mit mehr PS flirten“ ins Leben zu rufen.

Was man im Seminar lernt? „Sich selbst wieder wahr zu nehmen, ein feineres Gespür für das Gegenüber und sehr viel Selbstvertrauen“, so Angelika Rutard.



Mit dem Ross Blickkontakt fürs Flirten üben

Und so sieht das tierische Flirtraining in der Praxis aus: Mit den Pferden wird unter anderem das Halten von Blickkontakt ohne Anstarren des Gegenübers geübt – was mit einem Ross gar nicht so einfach ist. Das Feedback ist gnadenlos: War der Blick zu bedrohlich, flüchtet nämlich das Pferd. Beim ersten Date mit dem Pferd dürfen Teilnehmer auch ein wenig tricksen: Wenn man es nicht schafft mit einem „Hallo“ die Aufmerksamkeit des Tieres zu bekommen, darf auch eine Karotten oder ein Gänseblümchen überreichen. Lust auf den tierischen Flirtunterricht auf der Ranch „EsTutGut“ in Deutsch Jahrndorf? Das erste Flirtseminar mit Pferden findet am 26. & 27.5 statt (Preis: 350 Euro). www.estutgut.com, www. single-coach.at

(isa)