Kicker prallten zusammen: Spieler per Heli ins Spital

Unglücklicher Zusammenstoß am Ostermontag beim Cupspiel (Admiral-NÖ-Cupspiel) in Haslau: In der 82. Minuten beim Stand von 0:4 aus Sicht der Heimmannschaft Haslau (Bezirk Bruck) prallten der Tormann und ein Spieler des Auswärtsteams Scheiblingkirchen zusammen. Der Feldspieler blieb schmerzverzerrt am Rasen liegen. Nach kurzer Erstversorgung wurden sofort Notarzt und Rettungshelikopter angefordert.

Minuten später landete am Sportplatz Haslau der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 aus Wien. Nach notärztlicher Versorgung durch die C9-Crew wurde der Verletzte ins Krankenhaus nach Baden geflogen. Auch ein Polizei- und ein Rotkreuz-Team standen im Einsatz. Die Schriftführer-Stellvertreterin gegenüber "Heute": "Die Verletzung passierte in der 82. Minute. Nachdem der Verletzte abtransportiert war, wurde das Spiel abgepfiffen. Ich gehe davon aus, dass das Spiel natürlich gewertet wird."

(Lie)