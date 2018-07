Zuschüsse für Air Race jetzt doch beschlossen

50.000 Besucher und ein ordentlicher Schub für die Wirtschaft, das erhofft sich die schwarz-blaue Stadtregierung in Wr. Neustadt vom Air Race am 15. und 16. September 2018 am Militärflugplatzes. Mit einem Dringlichkeitsantrag wollte man die nötigen Zuschüsse beschließen, doch die SPÖ legte sich quer, machte sich Sorgen um die Schulden der Stadt – "Heute" berichtete.

Am Montag um 7:30 Uhr musste deshalb eine Sondersitzung des Gemeinderats abgehalten werden. Das Ergebnis: Die Zuschüsse werden genehmigt. Der Antrag wurde mit den Stimmen der ÖVP, der FPÖ, der Liste Soziales Neustadt, der Liste Haberler sowie der Grünen mehrheitlich beschlossen – die Zustimmung der SPÖ war somit nicht notwendig.

Der Zuschuss umfasst direkte Leistungen des städtischen Bauhofs wie Beschilderungen, Absperrungen und Aufstellung von Verkehrszeichen., Leistungen der WNSKS GmbH wie Shuttlebusdienst, Müllentsorgung und Wasserversorgung, sowie Leistungen von Dritten wie etwa einzelner Einsatzorganisationen, Parkraumbewirtschaftung und Reinigung des Areals.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(min)