Zwei Abfangjäger holen VdB fast vom Himmel

Luftraumüberwachungs-Übung mit staatstragender Beteiligung über dem Süden des Bezirkes Melk (NÖ) am Donnerstag kurz nach 11 Uhr: Zwei Eurofighter schlossen zu einem "Black Hawk" des Bundesheeres auf, flogen dann links und rechts auf gleicher Höhe mit dem Helikopter und wollten den Hubschrauber zur Landung zwingen. Mittendrin: Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Doch keine Angst: Das ganze Spektakel war nur eine Übung. Der Präsident war am Donnerstag gerade am Weg nach Hochfilzen (Tirol) zu einer Hochgebirgsübung. Heeres-Sprecher Oberst Michael Bauer zu "Heute": "Zwei Eurofighter befanden sich beim Flug des Präsidenten ohnedies in der Luft. Und das wurde dann gleich für eine Übung genützt und ein Abfangen des Helikopters simuliert. Das ist nicht unüblich, wir nützen da den Synergieeffekt. Der Präsident und sein Team waren natürlich darüber informiert." Bei einer Abfangübung werde unter anderem die Einhaltung der Fluggeschwindigkeit, Funkkontakt und Kommunikation automatisiert und trainiert.

(Lie)