Zwei Jahre Gefängnis für Thunfisch-Dieb (27)

27 Dosen Thunfisch im Wert von rund 80 Euro hatte Marek V. (27) im Oktober in einem Supermarkt in Bruck mitgehen lassen. Er verstaute die Dosen in seiner Umhängetasche und verließ das Geschäft. Dann ging er schnurstracks in eine Dorgeriekette und stahl dort einige Parfums im Wert von 430 Euro. Nur wenig später wurde der Kriminaltourist aus Osteuropa verhaftet.

Angeklagter grinste nur

Jetzt musste der vierfach vorbestrafte Slowake in Korneuburg auf die Anklagebank. Dabei zeigte sich der 27-jährige (Verteidiger Franz Stacher) ziemlich abschätzig gegenüber dem Gericht, grinste während des ganzen Prozesses, glaubte aufgrund des geringen Beutewertes und seiner Herkunft käme er glimpflich davon.

Nach Urteil grinste er nicht mehr

Konservendosen auf Staatskosten wird der Slowake die nächste Zeit genügend bekommen, denn die Richterin zeigte für die Diebstähle überhaupt kein Verständnis und stellte klar: "Österreich ist kein Selbstbedienungsladen." Beim Urteil verging dem Slowaken dann auch das Grinsen: zwei Jahre Schmalz, alle 24 Monate unbedingt - nicht rechtskräftig.

(Lie)