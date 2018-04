Zweijährige schmiss Türe zu: Mutter ausgesperrt

Einen kuriosen Einsatz hatten am Freitag die Florianis aus Zwettl: Eine zweifache Mama war gerade damit beschäftigt, den Gang in einer Wohnanlage zu reinigen, ließ dafür die Eingangstür zu ihrem Apartment offen.

Doch ihre kleine Tochter (2) hatte andere Pläne, merkte wie ihr kleiner Bruder (1) vor der Tür stand und schlug ihm vor der Nase die Türe zu.

Kinder allein zuhaus'

Problem: Die Mutter der beiden Kinder stand nach wie vor mit Putzzeug am Gang, die Kleinen waren alleine in der Wohnung.

Also schlug die Frau bei der Feuerwehr Alarm und bat um Hilfe. Die Florianis stiegen mit einer Leiter zum Fenster im ersten Stock empor, öffneten es, stiegen so in die Wohnung ein und öffneten die Türe.

Verletzt wurde niemand, eine neue Geschichte fürs Familienalbum haben die beiden Knirpse aber allemal.

(nit)