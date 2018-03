Janika wurde nur 95 Tage alt: 15 Jahre Haft für Vater

Zahltag für die Eltern von Janika aus dem Bezirk Mistelbach gestern am Landesgericht Korneuburg. Teilnahmslos saß der Kindsvater auf der Anklagebank, erklärte seinen Wutausbrauch in der Nacht auf 16. Juli 2017 so: „Ich habe oft aufstehen müssen, weil die Kleine schrie und die Mutter war unten in der Küche. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert.“

"Menschenleben ausgelöscht"

Richter Manfred Hohenecker korrigierte den 29-Jährigen: „Es ist nicht passiert, Sie haben es gemacht. Sie haben ein Menschenleben ausgelöscht!“ Die Freundin und Kindesmutter gab zu, „möglicherweise zu unvorsichtig“ gehandelt zu haben (Anm.: Der 29-Jährige hat ein striktes Kontaktverbot zu den Kindern, weil er schon mal im Zorn einem Säugling einen Oberschenkel gebrochen hatte).

Wie berichtet hatte der Vater Janika geschüttelt, am Morgen lag das Baby reglos im Bettchen, der Notarzt reanimierte es, zwei Tage später starb die Kleine im SMZ Ost an Kopfverletzungen (Schütteltrauma).

Hohe Haftstrafe

Die Urteile von Richter "Gnadenlos" Manfred Hohenecker am Dienstagabend am Landesgericht Korneuburg: 15 Jahre Haft für den Vater wegen Körperverletzung mit Todesfolge - also die Höchststrafe, plus 15 Monate Widerruf wegen des Oberschenkelburches (nicht rechtskräftig). Drei Jahre teilbedingte Haft für Sabrina T. wegen Vernachlässigens unmündiger Personen - davon 1 Jahr unbedingt (rechtskräftig).

