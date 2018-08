"Aufdraht" mit ganz viel Musik ins Wochenende

Das Wochenende steht im Zeichen von ganz viel Musik. Hier unsere Top Vier Veranstaltungstipps für dieses Wochenende:

Den Anfang macht das Konzert von César Sampson. Lange mussten wir drauf warten, am Freitag ist es endlich soweit. Für Österreich holte er den dritten Platz beim Euro Vision Songcontest in Lissabon. Am 10. August, 20 Uhr, singt Sampson bei "Klassik am Dom" am Linzer Domplatz. Unterstützt wird er von den Symphonic Soul Legends mit Band & Orchester. Karten gibt´s noch HIER.

Free Tree Open Air-Festival, Taiskirchen

Ein Programm gegen Langeweile bietet auch das Free Tree Open Air Festival in Taiskirchen, von Freitag 10. bis Montag 13. August. Freitag ab 14 Uhr, Open Air Gelände Kainzing (nähe Sportanlage) Kainzing, 4753 Taiskirchen.

Drei Tage – drei Bühnen, 35 Bands und 40 Djs und ein sattes Veranstaltungsprogramm mit Workshops, Kabarett, Hip Hop vs. Gstanzl Battle, Poetry Slam und vielem mehr, versprechen viel Abwechslung. Teil des Festival Line-ups sind unter anderem die Steaming Satellites, Folkshilfe und die Tonträger Allstars.

Karten (Tagestickets) gibt´s ab 30,90 Euro.

Aufdrahter Austropop in Linz

"Leidenschaftlich, authentisch, überzeugend" so beschreiben sich "Aufdraht" auf ihrer Homepage. Am Samstag, 11. August, 20 Uhr, huldigt die Band Größen des Austropops wie Reinhard Fendrich, Georg Danzer, Wolfgang Ambros, Falco, STS und viele mehr.

Das Programm "Best of Austropop 1972 – 2018" spielt im Musikpavillon in Linz (Ernst-Koref-Promenade, 4020 Linz)

Der Eintritt ist (wie immer im Musikpavillon) frei!

"Aufdraht" bei einer ihrer Auftritte und einer Hommage an Georg Danzer´s "Ollas Leiwaund:

Brucknertage mit Kinderprogramm starten

Mit Sonntag, 12. August, starten die St. Florianer Brucknertage (12. bis 18. August) im Augustiner Chorherrenstift St. Florian, Stiftstrasse 1, 4490 St. Florian).

Um 19.30 Uhr findet das Eröffnungskonzert "Britten - Brubeck - Bruckner" im Marmorsaal statt, eine "swingenden" Zeitreise mit Stücken von modernen Komponisten wie Anton Bruckner, Benjamin Britten, Dave Brubeck und Keiko Abe.

Zu den Karten gehts HIER.

Das komplette Programm der Brucknertage finden sie HIER.

Ebenfalls im Augustiner Chorherrenstift, am Samstag, 11. August um 11.00 und 15.00 Uhr: Das Musikkindertheater "Anton, auf der Suche nach der 7". Ein Theater von und für Kindern jeder Altersklasse. Im Altomonte Saal. Dauer: Zirka 1 Stunde.

Restkarten gibt es HIER.

Die Bilder des Tages

