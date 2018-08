"Biber macht uns in letzter Zeit großen Kummer"

In den Wäldern in und rund um Linz ist der Bär ähm Biber los! "Kummer machen uns dort die Biber", weiß Förster Rudolf Horner. Probleme gibt´s mit den Nagern vor allem an den Seeufern im Natura 2000 Schutzgebiet Traun-Donau-Auen, im Südosten von Linz.

Biber sind die größten Nagetiere Europas. Als reine Pflanzenfresser leben sie in und an Gewässern. Sie sind äußerst effektive Landschaftsgestalter - ist ein Gewässer zu seicht, stauen sie es mit Hilfe eines Staudammes aus Ästen und Schlamm auf. Gewässer bekommen dadurch mehr Platz und mehr Struktur, der Lebensraum für Insekten, Amphibien und Fische wird verbessert. (Land OÖ)

Dort fressen die Biber nicht nur die Weiden, sondern auch wertvolle Bäume an. Abgesehen haben es die Tiere insbesondere auf die Eichen.

Die Schwierigkeit: Die Tiere sind streng geschützt, dürfen daher nicht durch Bejagung reguliert werden. Auch Biberdämme zu entfernen ist verboten.

Im 19. Jahrhundert wurden Biber beinahe überall vom Menschen ausgerottet. Erst rund 150 Jahre später, in Oberösterreich vor etwa 35 Jahren, wurden wieder einige wenige Tiere ausgesetzt. In Oberösterreich wird die Zahl an Biber zwischen 500 und 1000 geschätzt.

Die natürlichen Feinde des Biebers sind der Wolf und der Bär, beide werden ihm in unseren Gefilden nicht gefährlich, weshalb der Bestand auch in Zukunft mehr wird. Laut Experte Jürgen Plass, vom Biologiezentrum Linz, wird der Biber in den nächsten Jahren vermutlich den Weg ins Mühl- und Innviertel suchen.

