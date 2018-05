"Boatmania" läuft wieder im Steyrer Hafen ein

Ob als Schlümpfe, in einer "Prolo-Limousine" oder in einem übergroßen Fass – auch bei der heurigen Bootsmania am 25. Mai zeigen sich die Studenten der FH Steyr erneut von der kreativsten Seite.

Die Hobby-Kapitäne bauten all ihre Boote in Eigenregie. Nach dem Startschuss (13 Uhr) bei der Direktionsbrücke auf Höhe der Fabrikinsel werden die Boote die Steyr bis zum Zieleinlauf bei der Fachhochschule hinunter schippern. Mit an Bord sind neben Studenten und Schülern auch einige Professoren.

Jury kürt das kreativste Boot zum Sieger



In dem Rennen geht es aber nicht um die schnellste Zeit. Von einer Jury wird das originellste und kreativste Wassergefährt samt Besatzung zum Sieger gekürt. Von ausgefallenen Kostümen bis hin zu Bengalen – den zahlreichen Besuchern entlang der Rennstrecke wird einiges geboten.

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. So tritt neben DJ Mario Amess auch die Band "Deram" als Hauptact auf.

(mip)