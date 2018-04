Nach "Geisterzug": ÖBB suspendierten Mitarbeiter

Vier Güterwaggons machten sich Freitagfrüh im Bez. Braunau selbstständig, rollten 30 km durch Oberösterreich und entgleisten in einer Linkskurve in Dietfurt. Die Strecke bleibt bis Donnerstag gesperrt. Die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange. (Bild: Daniel Scharinger)