"Geisterzug" rollt 20 km durch Oberösterreich

Seit etwa 4 Uhr in der Früh ist am Freitag die Mattigtalbahn (Bez. Braunau) gesperrt. Denn: Im Bahnhof Friedburg-Lengau hatten sich in der Früh vier Güterwaggons selbstständig gemacht.

Die Waggons (mit schweren Papierrollen beladen) rollten dann etwa 20 Kilometer weit, berichtet orf.at. Durch Munderfing, Mattighofen, Helpfau-Uttendorf. In St. Peter am Hart entgleisten die Waggons des "Geisterzugs" schließlich.

Wie lange die Sperre der Mattigtalbahn dauern wird, ist noch unklar. Karl Leitner von den ÖBB: "Die Dauer ist derzeit noch nicht absehbar, wir haben einen Schienenersatzverkehr eingerichtet."

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

(ab)