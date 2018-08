"Goldi" hat jetzt sein Wunsch-Taferl zurück

Vor wenigen Tagen startete der frühere Topsportler auf seiner Facebook-Seite einen Suchaufruf. Ein Unbekannter hatte eines seiner beiden Nummerntaferl "AM - GOLD 1" von seinem weißen BMW 320 GT entwendet (wie berichteten).

Doch nun kann die Skisprunglegende (45) wieder aufatmen. Wie der Kurier berichtet, ist das Wunschtaferl wieder bei "Goldi" zu Hause. Ein Unbeteiligter hatte das Taferl in einem Graben gefunden und zur Polizei gebracht.

"Es ist einfach schön, dass es so etwas noch gibt. Er wollte mir das Taferl gleich persönlich bringen. Doch ich habe ihn an die Polizei verweisen müssen, weil ich ja eine Diebstahlsanzeige gemacht habe", so Goldberger in einem Interview.

Schon am Wochenende will der 45-Jährige mit "GOLD 1" wieder auf Touren gehen.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)