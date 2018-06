Die gebürtige Kärntnerin Ursula Plassnik ist seit 1. September 2016 Botschafterin der Republik Österreich in der Schweiz. Eine Delegation oberösterreichischer Journalisten, die seit Montag mit Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger in der Schweiz ist, hat Plassnik in der Botschaft in Bern zum Mittagessen besucht. Auf persönliche Einladung hin.

Die Schweiz habe viel zu bieten, die Oberösterreicher können viel lernen, so Plassnik zur Begrüßung. Später konnte sie sich einen Hinweis auf ihr Heimatland Kärnten nicht verkneifen und meinte selbstironisch: "Kärnten hat große Frauen und schöne Männer". Die Lacher hatte sie dabei auf ihrer Seite.

Eintracht im Rosengarten

Dann mischte sich die ehemalige Außenministerin (Kabinett Schüssel; 2004 bis 2008), die für ihren besonderen Modegeschmack bekannt ist (besonders auffälliger Schuhe und Ohrringe), unter die Delegation und die geladenen Schweizer Gäste.

Auch mit Landesrat Hiegelsberger führte sie ein längeres Gespräch, unter anderem im schon fast kitschig schönen Rosengarten à la Rosamunde-Pilcher-Film.

Was die beiden beim Mitagessen besprochen haben? Landesrat Hiegelsberger erzählt es in diesem Kurz-Video. Botschafterin Plassnik fand, was die Integration der Schweiz in die EU betrifft, weniger "neutrale" als vielmehr klare Worte:

Die Oberösterreich-Delegation rund um Landesrat Hiegelsberger ist noch bis Mittwoch in der Schweiz unterwegs.

