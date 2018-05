"Mir flog eine Drohne zu, wem gehört sie?"

Normalerweise kennt man das eher von Haustieren, Facebook-Postings wie: "Mir ist ein Hunderl zugelaufen, wem gehört das Tier?" Oder: "Wem gehört die Katze, sie stand plötzlich bei mir im Garten?"

Eine Oberösterreicherin hatte plötzlich ein ganz anderes "Findelkind" zu betreuen: Ihr ist eine Drohne zugeflogen. Kein Scherz! Und jetzt sucht sie den Besitzer.

Auf Facebook hat die Frau aus Traun schon gepostet: "Wer vermisst eine Drohne? Heute nachmittag in Hasenufer / Pucking zugeflogen"

Zu "Heute" sagt sie: "Die ist auf dem Nachbardach gelandet – und dann noch zu uns rübergeflogen. Das ist eine relativ kleine Drohne, im Internet kostet sie max. 90 Euro."

