"Torpedo-Achi" will sich zum "Supertalent" tanzen

Schafft er es diesmal weiter oder strandet Achi wieder? Am Montag stellte sich der, aus diversen TV-Formaten bekannte, Munderfinger (Bez. Braunau) dem "Supertalent"-Casting in Linz.

Vollblutmusiker Peter Kramesch (48) aus Wels überzeugte die Jury mit einer selbstgeschriebenen Ballade. (Bild: Michael Strobl) Die 11-jährige Jana Türkis aus Traun sang "Sieh dich nur um" aus Walt Disneys "Arielle, die Meerjungfrau" (Bild: Michael Strobl)

Sein Talent? Polarisieren? Das kann der 28-Jährige mit Sicherheit. Aber nein, wenn er in die Show kommt wird er Tanzen, wie er im "Heute"-Interview verrät. Das Casting nimmt eine Vorauswahl der Bewerber vor, wer am Montag weiterkommt ist allerdings noch nicht fix in der Show mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell.

Hüftschwünge zu Britney Spears

Zu Britney Spears will er die Jury, bestehend aus ausgewählten Produzenten, vor knallharte Tatsachen stellen. – Aber keine Sorge, diesmal bleiben die Kleider an, wie er uns versichert.

Richtig bekannt wurde Achi Satorovic, 2015 mit der deutschen Dating-Show "Adam sucht Eva". Singles lernen sich auf einer einsamen Insel in der Südsee kennen – so wie Gott sie schuf. Achi hatte konnte dort sein bestes Stück , getauft "Mr. Torpedo," entlüften.

Zuletzt zu sehen war er März 2018 in der Dating-Show "Take me out", kassierte allerdings von 30-Single Frauen eine Abfuhr.

Der nächste TV-Auftritt wartet schon, Achi soll bald wieder in einer Dating-Show zu sehen sein, wie er gegenüber "Heute" erzählt.

Musiker gaben sich Klinke in die Hand

Den Massenansturm Oberösterreichischer Bewerber auf das Casting erlebten wir gestern nicht mit, dafür den großen Andrang einheimischer Musiker und Nachwuchssänger.

Unter den Vollblutmusikern: Der 48-jährige Peter Kramesch aus Wels. Er schreibt seine Musik, hauptsächlich englische Balladen, selbst. Wie er zu seinen Texten kommt? Probleme mit der Frauenwelt inspirieren den "KISS" -Fan. Vor der Jury gab er seinen Song "While I pray" zum Besten. Seine Kostprobe an uns: Das Schlaflied für die Welt. Für Kramesch war es nicht die erste Casting-Show Erfahrung. 2008 nahm er bei der ORF-Show "Starmania" teil, schaffte es allerdings in der letzten Casting-Runde gerade nicht in die Show. Gestern kam er erstmal weiter.

Eine der jüngsten Kandidatinnen beim gestrigen Casting war Jana Türkis (11). Die zuckersüße Traunerin ist seit sie drei ist in der Schauspielschule und tritt auch mit Musicals auf. Die Jury versuchte die Gymnasiastin mit Arielle´s "Sieh dich nur um" zu überzeugen. Wenn es mit der Karriere als Schauspielerin nichts wird, möchte sie bei der Polizei Strafzettel verteilen.

