"Wir nehmen uns jeden Tag fest – in die Arme!"

In den kommenden drei Monaten geht Daniela Kirchberger (28) erstmals auf Streife. Und auch Ehemann Dominik (29) kann sie bald begleiten. Die beiden haben das Blaulicht regelrecht im Blut, besuchen gemeinsam die Linzer Polizeischule.

Daniela und Dominik sind damit das erste Cop-Ehepaar, das gemeinsam die Schulbank drückt. "Wir werden schon öfter darauf angesprochen. So manch einer unserer Lehrer fragt schon nach, ob wir verwandt sind", lacht die 28-Jährige im "Heute"-Gespräch.

Bereits seit zehn Jahren sind die beiden ein Paar. "Wir haben uns ganz klassisch beim Fortgehen in einer Disco in Linz kennengelernt", erinnert sich Daniela an das erste Treffen. Im Jahr 2015 heulten dann die Sirenen, äh nein, läuteten die Hochzeitsglocken.

Gemeinsam entschieden sie sich dann ihre Jobs aufzugeben und künftig auf Verbrecherjagd zu gehen. Daniela: "Der Beruf Polizist gefällt uns beiden sehr gut. Es ist abwechslungsreich und äußerst interessant. Man erlebt immer wieder etwas Neues."

Vor einem Jahr Kleidung mit Uniform getauscht



Vor einem Jahr tauschten die beiden dann tatsächlich ihre Kleidung mit Uniform und Handschellen. Der frühere OÖ-Liga-Kicker Dominik startete das Unternehmen "Verbrecherjagd" wenige Monate später als seine Gattin. "Wir sind nicht in einer Klasse. Ich werde etwas früher mit der Ausbildung fertig sein", so die 28-Jährige und fügt an: "Vor Prüfungen muss mich Dominik dann immer den Stoff abfragen."

Ihr Gatte bereut den Jobwechsel keine Sekunde: "Die Polizeiarbeit ist so vielseitig. Man lernt immer etwas Neues und kann sich auch ständig weiterbilden. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, einmal bei der Hundestaffel zu arbeiten."

Für weiteren Nachwuchs bei der Polizei hat das Cop-Ehepaar mit Töchterchen Lena (4) ebenfalls schon gesorgt. Auch wenn die Mama betont: "Sie darf natürlich selbst entscheiden was sie einmal machen will. Sie muss nicht zur Polizei gehen." Papa Dominik fügt an: "Sie hat schon öfter gesagt, dass sie Polizisten werden möchte."

Übrigens: Auch in Garsten haben es die Verbrecher dank einer Polizei-Familie ganz schwer.

