Überfall! Bewaffneter stürmt in ein Wettbüro

Der mit einer Sturmhaube maskierter und mit einem Messer bewaffneter Mann betrat in der Nacht auf Donnerstag gegen 1.50 Uhr ein Wettlokal in Asten (Bez. Linz-Land).

Er rannte in auffällig gebückter Haltung hinter das Kassenpult und forderte den alleinig anwesenden 33-jährigen Angestellten aus Linz auf, sämtliches Bargeld herauszugeben.

Der 33-Jährige öffnete die Kassenladen und stopfte Bargeld in unbekannter Höhe in eine vom Täter mitgeführte schwarz-rote Sporttasche. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 20 – 30 Jahre alt, 170 – 175 cm groß, schwarze Jogginghose, schwarzer Pullover, schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen, weiße Turnschuhe, schwarz-rote Sporttasche.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Landeskriminalamt OÖ unter der Telefonnummer: 059 133/40 3333.

(gs)