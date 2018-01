Rekord-Christbaum steht wieder am Dachboden

Nach drei Wochen war es im Hause Sailer in Hofkirchen/Traunkreis (Bez. Linz-Land) am Montag wieder soweit. Der geliebte Christbaum wurde abgeschmückt, kam zurück auf den Dachboden.

Seit 21 Jahren stellt der 60-Jährige am Heilig Abend den selben Baum auf. Auch wenn er schon braun ist, sind noch fast alle Nadeln dran. "Ich stelle den Baum auch in den nächsten Jahren wieder auf. Der wird eines Tages mit mir verbrannt", so Sailer im "Heute"-Gespräch.

Auch heuer hat die Tanne das große Fest unbeschadet überstanden. Einziger Unterschied: Der Baum musste auf seine wohl verdiente Pause rund eine Woche länger warten als üblich. "Ich habe ihn länger stehen lassen, da sich noch viele Bekannte und Verwandte den Baum ansehen wollten."

Das Interesse am Christbaum-Urgestein war heuer ohnehin riesig. So berichtete sogar das deutsche RTL-Mittagsmagazin über Sailer und seine Tanne. "Der Baum ist mittlerweile ein richtiger Star", grinst der Pensionist.

Doch jetzt darf sich Sailers Christbaum "ausrasten", er wurde vom 60-Jährigen und seiner Frau wieder auf den Dachboden gestellt.

Wie schwer war es für den Pensionisten sich für Monate von seinem langjährigen Wegbegleiter zu trennen? "Da gibt es keine Sentimentalitäten. Aber ich freue mich schon auf das nächste Weihnachtsfest", so Sailer.

(mip)