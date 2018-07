13-jährige Angelina seit Tagen vermisst

Wer hat Angelina gesehen? Die 13-Jährige aus Taufkirchen an der Pram (Bez. Schärding) wird seit 1. Juli vermisst.

"Zuletzt wurde sie in Attnang-Puchheim bei ihrem Vater gesehen", so Mutter Karin Kreitmair, die sich an die "BezirksRundschau" gewandt hatte.

Angelina hat dunkelblonde Haare und ist zwischen 155 und 160 Zentimeter groß.

Ihr Vermisstenprofil gibt es auch auf österreichfindeteuch.at

Hier kommt ihr direkt zum Facebook-Posting:



Laut Polizei Perg soll die 13-jährige Zögling einer Wohngruppe in Baumgartenberg (Bez. Perg) sein.

Weiterer Hinweis: Angelina dürfte gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Schwester Sarah Haslinger verschwunden sein.

Sarah hat dunkle, schulterlange Haare.

Hinweise an die Polizei: 133



(cru)