15-jährige Mopedlenkerin von Alkolenker getötet

Kurz vor 1 Uhr am Sonntag waren drei befreundete Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren mit ihren Mofas auf der Gemeindestraße Weng von Taufkirchen an der Trattnach kommend in Richtung Weng unterwegs. Beim Überqueren der Rieder Straße (B141) passierte der tragische Unfall: Während die zwei Burschen die Straße gerade noch rechtzeitig überqueren konnten, wurde die 15-jährige Oberösterreicherin von einem 32-jährigen Pkw-Lenker erfasst.

Das Mädchen wurde etwa 110 Meter in einen neben der Straße gelegenen Wiesenstreifen geschleudert. Die alarmierte Notärztin konnte nach erfolgloser Reanimation nur mehr den Tod von dem Mädchen feststellen. Die 15-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Ermittlungen laufen

Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt, teilt die LPD Oberösterreich mit.

Ein beim 32-jährigen Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Er war gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin unterwegs. Beide Burschen waren ebenfalls mit knapp 0,6 Promille alkoholisiert.

Drei tödliche Unfälle am Wochenende

Es ist dies bereits die dritte Meldung über einen tödlichen Motorradcrash an diesem Wochenende aus Oberösterreich. Am Samstagvormittag wurde ein 62-jähriger Biker aus Schärding von einem Pkw erfasst und getötet. Am Nachmittag kam ein 30-jähriger Motorradfahrer in St. Pankratz ums Leben.

