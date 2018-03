17-Jährige baut Unfall: 6 Verletzte, 7 Autos kaputt

Das Bild an der Unfallstelle für die Ersthelfer: Sieben Autos, teils schwer beschädigt, sechs Verletzte, Splitter, Chaos. Was war passiert?

Montagabend war eine eine 17-Jährige mit ihrem Auto auf der Oberinnviertler Straße (L503) Richtung Mattighofen bei Feldkirchen (Bezirk Braunau) unterwegs. In einem Waldstück kam die junge Feldkirchnerin plötzlich auf der schneeglatten Fahrbahn, vermutlich weil sie etwas zu schnell unterwegs war, von der Fahrbahn ab. Außerdem dürfte die Profiltiefe bei den Vorderreifen nicht gepasst haben.

Das Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen. Dann kam es zur Massenkarambolage: Drei Autolenker – ein 28-Jähriger aus Weng im Innkreis, ein 41-Jähriger aus Pischelsdorf und eine 37-Jährige aus Eggelsberg – hielten an und wollten der Fahranfängerin zu Hilfe kommen.

Nachkommende sahen Helfer zu spät

Während laut Polizei ein nachkommender 55-Jähriger aus St. Johann am Walde den "Blechsalat" noch rechtzeitig sah und in den Wald ausweichen konnte, krachten zwei Autolenkerinnen in die auf der Straße abgestellten Fahrzeuge der Helfer.



Fazit: Sechs Verletzte und sieben beschädigte Pkws. Die Unfallstelle war für rund zwei Stunden total gesperrt.

Die Verletzten wurden in das Krankenhaus nach Braunau gebracht. Die Feuerwehren Feldkirchen und Hart waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz.

