18-Jähriger in US-Haft könnte bald freikommen

Seit der Vorwoche sitzt der 18-jährige Leo S. aus dem Bezirk Perg in einem Gefängnis in Florida. Der Bursch war in die USA geflogen, um sich mit einer Internetbekanntschaft zu treffen.

Das Problem: Das Mädchen ist erst 15 und die beiden sollen sexuellen Kontakt gehabt haben. Weil das in Florida strafbar ist, wurde Leo S. verhaftet, sitzt seitdem im Gefängnis von Sarasota.

Doch nun keimt Hoffnung auf. Laut Medienberichten könnte der junge Mann schon bald das Gefängnis verlassen. Denn angeblich wurde ein Antrag seines Verteidigers in den USA bewilligt. Der sieht eine Enthaftung vor, die an mehrere Bedingungen geknüpft vor. Das Außenministerium wollte sich zu dieser Entwicklung noch nicht äußern.

Unterdessen sind auch die Eltern von Leo S. am Weg in die USA. Zudem wurden bei einer Spendenaktion seiner Heimatgemeinde mehrere zehntausend Euro gesammelt, die die APA berichtet.

