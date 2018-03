Gegen Bäume gekracht 16. März 2018 18:59; Akt: 16.03.2018 19:01 Print

18-Jähriger schläft hinter Steuer ein und baut Unfall

Die Einsatzkräfte wurden am Freitag zu einem Verkehrsunfall in Dietraching (Bezirk Braunau am Inn) gerufen. Ein junger Pkw-Lenker prallte frontal gegen mehrere Bäume.