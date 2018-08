2,16 Promille! Lkw-Lenker hatte viel zu viel getankt

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Passanten konnte die Irrfahrt des Alko-Lenkers beendet werden. Polizisten konnten den polnischen Lkw-Fahrer (58) auf einem Firmengelände in Traun anhalten.

Den Beamten fiel sofort der intensive Alkoholgeruch auf. Der Alkomat-Test ergab 2,16 (!) Promille. Und auch die folgende Auswertung des Fahrtenschreibers ließ die Polizisten nicht schlecht staunen. Es wurden zahlreiche Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Hinzu kamen auch noch technische Mängel am Lastwagen.

In Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.300 Euro festgesetzt. Weil der Pole die Strafe aber nicht bezahlen konnte, wurde er in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht, um dort seine Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten.

Die Bilder des Tages

(mip)