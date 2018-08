2-Jähriger trieb leblos im Pool: Zustand kritisch

Es ist das bislang jüngste Badeunfall-Opfer der letzten Tage. UND das Unglück passierte noch dazu im eigenen Garten der Eltern.

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr soll ein Zweijähriger in einem unbeobachteten Moment und ohne Schwimmhilfe (!) auf die Leiter des 1,2 Meter tiefen Pools geklettert sein, wie die Polizei berichtet. Der Pool war im Garten eines Einfamilienhauses in Wels-Land aufgestellt.

Der Zweijährige stürzte ins Wasser und ging sofort unter. Dass der Bub leblos im Pool trieb, bemerkte seine 37-jährige Mutter. Die Frau begann in Panik laut um Hilfe zu schreien und rief ihren Lebensgefährten herbei. Dieser holte den Buben aus dem Wasser und reanimierte ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Der Zweijährige wurde erst ins Klinikum nach Wels eingeliefert, befindet sich mittlerweile im Kepler Klinikum in Linz. Dort liegt er auf der Intensivstation. Sein Zustand ist "tendenziell kritisch", wie es seitens des Spitals heißt.



