2 x 2 Karten für Stefan Leonhardsberger gewinnen

Der Sänger Stefan Leonhardsberger wurde mit seinem Musik-Kabarett „Da Billi Jean is ned mei Bua“ bekannt. Jetzt kommt er mit seiner Band den Pompfüneberern nach Oberösterreich. Am 5. Mai gastiert er um 20 Uhr im Posthof in Linz, einen Tag später wartet er um 19 Uhr im Salzhof in Freistadt auf.

Wir verlosen jeweils 1 x 2 Tickets für das amüsante Spektakel in Linz und Freistadt.

Tickets gewinnen

Lust bekommen? Jetzt mitmachen und Karten sichern. Einfach Fan unserer Facebook-Seite werden, Beitrag liken und angeben, wo du dir das Event anschauen willst und wen du gerne mitnehmen willst.

Und hier kommt ihr direkt zum Gewinnspiel-Beitrag:

Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt.

Tickets für alle Veranstaltungen auf heute.at/tickets.

Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Hier geht's zur Facebook-Seite

(ika)