20 Personen von Florianis in Sicherheit gebracht

Nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Traun (Bezirk Linz-Land) mussten am späten Freitagabend rund 20 Hausbewohner in Sicherheit gebracht werden.

Das Feuer brach aus bisher unbekannter Ursache in einer Wohnung im 2. Stock aus.

Das gesamte Haus musste daraufhin evakuiert werden. Verletzte gab es nach ersten Informationen aber nicht.

(red)