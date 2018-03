23 Jahre älter: So könnte Tibor Foco heute aussehen

Der mutmaßliche Prostituiertenmörder Tibor Foco ist mittlerweile 61 Jahre alt und seit mittlerweile über zwei Jahrzehnten spurlos verschwunden.

Als der abtauchte, war er 38 Jahre alt, aus dieser Zeit stammen auch die Fahndungsfotos. Sie werden seit Jahren auch europaweit verbreitet. Die Polizei hat nun die Bilder aktualisiert. Mittels einem sogenannten "Aging-Programm" wurde sein Aussehen altersmäßig angepasst.

Das Bundeskriminalamt hat drei Varianten veröffentlicht, wie Foco heute möglicherweise aussehen könnte. Einmal mit kurzen Haaren, einmal mit langen Haaren - jeweils mit und ohne Bart (Klicken Sie sich durch die Diashow - oben!).

Belohnung

Für Hinweise, die zur Verhaftung von Foco führen, bot die Polizei bereits im Jahr 1995 40.000 Schilling (2.900 Euro) Belohnung an. Mittlerweile hat sich der Betrag auf 20.000 Euro erhöht. Hinweise können telefonisch unter +43/1/24836-985025 oder per E-Mail an bundeskriminalamt@bmi.gv.at weitergegeben werden.

Hintergrund

Tibor Foco steht im Verdacht, am 13. März 1986 eine Prostituierte ermordet zu haben. Der damals 30-jährige Ex-Rennfahrer aus Linz wurde dafür ein Jahr später zu lebenslanger Haft verurteilt und eingesperrt.

Flucht

1995 gelang ihm die Flucht aus dem Gefängnis. Er durfte während seiner Inhaftierung in der Strafvollzugsanstalt Stein studieren. Bei einem Ausflug an die Uni Linz konnte er den Beamten entkommen.

Urteil aufgehoben

Das damals rechtskräftige Urteil gegen ihn wurde im Frühjahr 1997 aufgehoben. Ein Jahr zuvor wurde sein angeblicher Komplize freigesprochen, zur Aufhebung des Urteil soll außerdem beigetragen haben, dass laut dem Oberlandesgericht entlastende Tatsachen ignoriert worden sein sollen.



