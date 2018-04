Tausende Räder weg: Fünf Tipps gegen freche Diebe

Exakt 2.953 Fälle von Fahrraddiebstählen wurden im Jahr 2017 in OÖ angezeigt. Das heißt, das sind die Fälle, von denen die Polizei offiziell weiß.

Da viele Menschen aber Diebstähle (vor allem alter Räder) nicht einmal melden, dürfte die Dunkelziffer weitaus höher liegen.

Insgesamt verzeichnete die Polizei 24.795 Diebstahlsanzeigen, 7.983 davon in Wien.

Die Polizei gibt in einer Aussendung folgende Hinweise und Tipps:

> Panzerkabelschlösser, Kettenschlösser und Bügelschlösser haben einen hohen Zeit- und Materialaufwand beim Aufbrechen, sind im öffentlichen Raum gut geeignet.

> Kabelschlösser, Rahmenschlösser und Nummernschlösser haben einen geringen Zeit- und Materialaufwand beim Aufbrechen. Sollte man nur verwenden, wenn man nur ein paar Minuten weg ist.

> Neben der richtigen Schlossauswahl gilt es den geeigneten Abstellplatz auszuwählen. Grundsätzlich sollte ein belebter, heller Platz ausgewählt werden.

> Wenn das Fahrrad regelmäßig mehrere Stunden abgestellt wird, sollte man unter mehreren Abstellplätzen variieren.

> Das Fahrrad sollte immer an einem festen Gegenstand, am besten einem Fahrradabstellplatz, abgesperrt sein. Zu beachten ist, dass mehrere Komponenten des Fahrrades – zumindest ein Laufrad und der Rahmen – mit dem Abstellrahmen versperrt sein sollen. Das Schloss sollte nicht am Boden aufliegen.

(rep)