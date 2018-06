Endlich! 26. Juni 2018 09:49; Akt: 26.06.2018 09:49 Print

30 Grad! Am Wochenende kommt der Sommer zurück

Endlich! Nach teils sehr kühlen Tagen feiert der Sommer am Wochenende ein Comeback. Schon am Samstag wird es schön, am Sonntag richtig heiß.