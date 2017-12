Von Straße abgekommen 30. Dezember 2017 08:34; Akt: 30.12.2017 09:19 Print

39-Jähriger nach Crash aus Auto geschnitten

Schwerer Unfall am Samstag in Oberrothenbuch: Ein Pkw-Lenker kam von der Fahrbahn ab und raste in einen Baum. Der 39-Jährige konnte sich nicht mehr selbst aus dem Pkw befreien.