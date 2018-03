Streit um ein Handy endet mit einem Messerstich

Verworrene Geschichte in Lenzing (Bez. Vöcklabruck): Das 40-jährige Opfer, dem sein Handy gestohlen worden sein soll, setzte sich zur Wehr und bedroht die mutmaßlichen Räuber mit einem Küchenmesser.

Ein 36-Jähriger und ein 29-Jähriger (beide aus Timelkam) sollen Samstagvormittag einem 40-jährigen Deutschen an einer Bushaltestelle in Lenzing das Handy aus der Jackentasche gestohlen haben. Passiert sei das Ganze laut Polizei beim Einsteigen in den Bus.

Als der Deutsche den Diebstahl bemerkt, stieg er bei der nächsten Haltestelle aus und ging zum Tatort zurück. Dort traf er auf das vermeintliche Diebes-Duo und stellt dieses zur Rede.

Als die beiden Männer den Raub leugnen, eskalierte die Situation und das 40-jährige Opfer zückte ein Küchenmesser, bedroht die Männer mit dem Umbringen.

Handy ausgehändigt: Verletzung

Nachdem die Täter das Mobiltelefon herausgeben hatten, war die Sache allerdings noch nicht erledigt: Es kam zum Handgemenge, bei dem der 36-Jährige Verdächtige am linken Daumen verletzt wurde.

Alle Beteiligten werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Handydiebe leugnen die Tat, behaupten das Gerät gefunden zu haben.

(cru)