21. Februar 2018

5-Jähriger krachte beim Skifahren gegen Baum

Bei einem Skiunfall am Hochlecken in der Gemeinde Steinbach am Attersee ist ein 5-Jähriger verletzt worden. Der Bub verlor die Kontrolle und prallte gegen einen Baum.