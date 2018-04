5-jähriger Bub wird von Garagentor eingeklemmt

Was war passiert? Ein 6-jähriger Bub und sein 5-jähriger Bruder aus Haid (Bez. Linz-Land) spielten am Mittwoch kurz nach 18 Uhr in der Einfahrt bzw. der Garage des Einfamilienhauses ihrer Eltern. Die waren einige Meter entfernt mit Gartenarbeiten beschäftigt.

Dann das Unglück: Während des Spielens betätigte der 6-Jährige offensichtlich den Garagentortaster. Das Tor schloss sich. Der 5-Jährige wurde eingeklemmt. Das Kind schrie vor Schmerzen. Dadurch wurden die Eltern auf den Zwischenfall aufmerksam.

Sie konnten den Buben selbständig unter dem Tor hervorziehen.

Der wurde vom Notarzt und dem Roten Kreuz erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 10" in das Krankenhaus verbracht. Noch ist unklar, wie schwer die Verletzungen sind.

