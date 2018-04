Sie sagten "Hey Kollega!" und raubten ihm das Geld

Ein 56-jähriger aus Steyr wurde Sonntagfrüh Opfer von Angreifern. Der Mann soll gegen 1.20 Uhr am Nachhauseweg von einer Gruppe Jugendlicher verfolgt worden sein.

Wie die Polizei berichtet gingen plötzlich zwei unbekannte Personen an ihm vorbei und sagten: "Hey Kollega!" Die Jugendlichen sollen ihm dann zu Boden gestoßen haben.

Der 56-jährige verletzte sich dabei am Ellbogen und am rechten Knöchel. Anschließend soll ihm einer der Täter die Geldtasche gestohlen haben. Laut Aussagen des Opfers dürften aus Ex- Jugoslawien sein.

Die Polizeiinspektion Ennser Straße bittet um Hinweise unter: 059133/4144.

Prügelattacke auch in Regau



Auch ein Nachtschwärmer aus Ottnang am Hausruck soll Sonntag angegriffen worden sein. In einem Lokal in Regau (Bez. Vöcklabruck) soll der 20-Jährige gegen 3.30 Uhr von sechs Männern attackiert und niedergeschlagen worden sein.

Dabei wurde er mehrfach durch Faustschläge am Kopf getroffen. Die bislang noch unbekannten Täter konnten anschließend aus dem Lokal flüchten. Der 20-Jährige erlitt Kopfverletzungen und wurde vom Roten Kreuz in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht. Der Auseinandersetzung soll ein Streit vorausgegangen sein.

Hinweise an die Polizeiinspektion Vöcklabruck unter: 059133/4160.



(cru)