60 Ferkel und 10 Schweine sterben bei Feuer in Stall

Am Freitag kurz vor 8 Uhr in der Früh begann es in einem Stall auf einem Bauernhof in Bad Hall plötzlich zu qualmen. Ein Kurzschluss in einem Kabel, das zur Beheizung der Heizmatten dient, löste den Schmorbrand aus.

Unbemerkt entwickelte sich dichter Rauch. Viele der Tiere hatten keine Chance. Rund 60 kleine Saugferkel (Tiere, die noch von der Mutter gesäugt werden) und 10 ausgewachsene Schweine erstickten.

Die FF Bad Hall rückte mit Atemschutz aus, konnte den Brand rasch ablöschen und das Gebäude entlüften. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

(rep)