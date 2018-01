82 Prozent gegen Studien-Gebühren der Regierung

Als die neue Regierung von Kanzler Kurz und Vize Strache im Dezember bekannt machte, dass sie eine Wiedereinführung allgemeiner Studiengebühren plane (laut "Standard" bis zu 500 Euro pro Semester), war der Aufschrei bei der Hochschülerschaft (ÖH) groß. Als "verantwortungslos" wurde das Vorhaben bezeichnet.

Eine aktuelle IMAS-Umfrage im Auftrag der ÖH an der Linzer Kepler-Uni (JKU) zeigt jetzt: Die Studentenvertreter haben die breite Masse der Studierenden hinter sich. 5.325 Studenten nahmen an der Umfrage teil (übrigens ein Rekordwert; fast doppelt so viele wie 2017) – und das Ergebnis ist eindeutig: 81 Prozent (!) sind GEGEN die Einführung von Studiengebühren, nur 14 dafür, 6 Prozent machten keine Angabe.

Weiteres Detail: 80 Prozent sind der Ansicht, dass (wenn schon Studiengebühren eingeführt werden) zumindest Ausnahmen gemacht werden sollten. So sagt die breite Mehrheit: Studierende in besonderer sozialer Lage (z.B. Alleinerzieher oder Menschen mit Beeinträchtigung) sollen auf jeden Fall keine Studiengebühren zahlen müssen. Oder Studenten, die in der Mindeststudienzeit (inkl. Toleranzsemester) studieren.

Diese Ergebnisse gab am Dienstag die ÖH an der JKU bei einer Pressekonferenz bekannt. ÖH-Vorsitzender Edin Kustura: "Unsere Position wurde durch die Umfrage klar bestätigt. Jetzt werden wir die Meinung der Studierenden der Bundes-ÖH, der Politik und der Uni-Leitung präsentieren. Besonders auf Bundesebene muss hier verhandelt werden, damit die Interessen der Studierenden geschützt werden. Es muss Ausnahmen geben."



ÖH-Vorsitzender Edin Kustura

Weitere interessante Details der Studenten-Befragung: Die Zufriedenheit der Studierenden an der Linzer JKU nimmt immer mehr ab. Sagten etwa 2013 noch 88 Prozent der damals Befragten, sie seien "sehr zufrieden" oder "einigermaßen zufrieden", so waren bei der aktuellen Umfrage nur noch 82 Prozent dieser Ansicht.

Allerdings: 47 Prozent sind aktuell der Meinung, die JKU entwickle sich in die richtige Richtung (bei der Umfrage 2017 sagten das 46 Prozent). Was die Entwicklung des JKU-Campus betrifft, finden 61 Prozent, sie gehe in die richtige Richtung. Image und Marketing der JKU beurteilen 58 Prozent als gut, Qualität der Lehre 48 Prozent.

Gefragt wurden die Studenten auch: "Welche der folgenden Maßnahmen würden dir dabei helfen, dein Studium schneller abzuschließen?" Die Top-3-Antworten: Kurse und Prüfungen jedes Semester anbieten (sagten 77 Prozent), Lehrveranstaltungen im Rahmen von Sommerkursen (54 Prozent), mehr Teilklausuren bzw. schwere Prüfungen aufteilen (53 Prozent).

(ab)