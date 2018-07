824 Hände in fünf Tagen: Stelzer als Rekord-Shaker

Eine reife Leistung – von den Schülern. Und von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

5.035 Schüler haben im abgelaufenen Schuljahr ihre Matura gemacht, 824 davon mit Auszeichnung.

Diesen 824 Top-Maturanten gratuliert Stelzer nun in einem fünftägigen Schüttel-Marathon im Steinernen Saal des Landhauses zu ihrer Leistung. Heißt: 824 Hände schütteln in fünf Tagen.

Stelzer zu den Maturanten: "Jetzt stehen alle Türen offen. Oberösterreich hat viel zu bieten. Am Arbeitsmarkt, an der Universität und an den Fachhochschulen. Unser Oberösterreich braucht die klügsten Köpfe."

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ab)