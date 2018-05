Spektakuläre Fotos 29. Mai 2018 13:24; Akt: 29.05.2018 13:24 Print

98 Meter! Hier putzen nur die Mutigen die Fenster

Wow! Spektakulärer Anblick heute Früh in Linz. Am Terminal Tower beim Bahnhof waren schon von weitem Arbeiter an Seilen zu sehen.