ABBA-Musical, Open-Air-Highlights und WM-Finale

Am Freitag, 13. Juli, um 19.30 Uhr feiert das Erfolgsmusical Mamma Mia! im Musiktheater in Linz Premiere. Restkarten auf heute.at/tickets.

Während man sich am Abend den ABBA-Hits hingeben kann, so können sich Kinder im Alter zwischen 8 - 12 Jahren im Wissensturm in Linz am Freitag ab 14 Uhr bei dem Workshop Hello World Linz austoben. Roboter erforschen und selber tüfteln ist angesagt. Eintritt frei. Anmeldungen online auf der Seite der Volkshochschule.

Am Dach des OK-Hauses in Linz findet am Freitag, um 20 Uhr zum 4. Mal die Creep Night statt. Als Eröffnungsfilm wird der Horror-Streifen Emma gespielt. Tickets reservieren auf der Homepage des Moviemento.

Open-Air-Schmankerl vom Feinsten

Am Freitag und Samstag, jeweils um 18.15 Uhr beginnt das Open-Air-Highlight MusikfestiWels am Kaiser-Josef-Platz in der Welser Innenstadt. Mit am Start: Mike Singer und Vanessa Mai. Tickets auf heute.at/tickets.

Am Rodlgelände (Donauradweg) in Ottensheim startet von Freitag bis Samstag ab 19 Uhr das Open Air Ottensheim. Mit dabei: Hip-Hop-Duo Kreiml & Samurai. Tickets im Onlineshop.

Darüber hinaus hält das Rock im Dorf-Festival

( Mühlenstraße) am Freitag und Samstag, jeweils um 18 Uhr in Schlierbach Einzug. Auf der Mainstage: Voodoo Jürgens. Karten auf heute.at/tickets.

Zum Reinschauen:

Von Samstag bis Sonntag, jeweils ab 11 Uhr startet am Parkplatz der Filzmoserwiese in Braunau das European Street Food Festival. Eintritt frei.

Hier gibt's ein paar Eindrücke:

Erheiternder Abend und Fußball-Wahnsinn

Im Rahmen der Salzkammergut Festwochen laden Entertainer Harald Schmidt & Philosoph Franz Schuh am Samstag, um 19.30 Uhr zu einem interessanten Gespräch im Stadttheater Gmunden ein. Tickets auf heute.at/tickets.

Ein Einblick:

Am Samstag, um 20 Uhr geht außerdem das erste Mal das Theaterstück Die Blume von Hawaii im TheaterHaus in Bad Ischl (Kurhausstr. 8) das erste Mal über die Bühne. Tickets auf heute.at/tickets.

Beim Stonefire 2018 wird am Samstag im Grazn Stadl in Pennewang, um 20 Uhr wieder ordentlich gefeiert (Breitenau 2). Einlass ab 16 Jahren. Tickets vor Ort ab 10 Euro. Details auf Facebook

Am Sonntag, 15. Juli, ab 15.15 Uhr gibt's das große "Heute"-Public-Viewing des WM-Finales im Arkadenhof in Linz. Gute Stimmung, Bier und Snacks werden garantiert.

