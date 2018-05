Ab Montag gibt es die Hallstatt-Luft aus der Dose

Die Geschichte machte am Mittwoch nicht nur in Österreich Schlagzeilen. Gleich zwei findige Unternehmen wollen "frische" Luft aus Hallstatt verkaufen – aus der Dose.

Gedacht ist das Ganze als Touristenattraktion, vor allem für Gäste aus Asien, die jedes Jahr die Salzkammergut-Gemeinde in Scharen besuchen.

Der Wiener Rainer Garger bietet sein Produkt "Hallstatt Breeze" schon ab kommenden Montag in vielen Geschäft in Hallstatt an. "Die Entwicklung hat in etwa ein Jahr gedauert", sagt er im Gespräch mit "Heute".

Zielpublikum sind vor allem Gäste aus China. "Wenn man weiß, wie schlecht die Luft in den chinesischen Metropolen ist, kann erahnen, dass diese Produkt sicher gut angenommen", so Garger.

Denn die Touristen können dann bei Smog im fernen China einfach eine bekömmliche Brise Hallstätter-Luft aus der Dose zu sich nehmen. Wobei die Luft bei Garger eigentlich aus Gosau kommt.

Nur ein Produkt kommt wirklich aus Hallstatt



Das ist bei Michael Preidt ganz anders. Der 35-jährige gebürtige Welser lässt seine "Hallstatt Air" in Hallstatt produzieren. Er ist sogar extra an den Hallstätter See gezogen. "Ich will authentisch sein und nicht einfach Hallstatt auf die Dose schreiben", kann er sich einen kleinen Seitenhieb auf den Konkurrenten verkneifen.

Preidt sollte noch am Donnerstag alle Genehmigungen beisammen haben. "Dann starten wird gleich mit der Produktion", kündigt er im Gespräch mit "Heute" an. Kein Wunder, hat es doch zwei Jahre von der Idee zur Verwirklichung gedauert.

Und das ist nicht nur heiße Luft produziert ist Preidt auch überzeugt. "Natürlich ist es ein skurriles Produkt, aber es gibt Menschen, die das kaufen."

(gs)