Abschiebung in Steyr sorgt für heftige Proteste

Die aus Somalia stammende Maryam M. (20) spricht sehr gut Deutsch, ist an der SOB Schule für Sozialbetreuungsberufe in Steyr mitten in der Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin Altenarbeit. Sie gilt als sehr engagiert und ist bestens integriert.

Doch am Mittwoch stand plötzlich die Polizei vor dem Altenheim, in dem die 20-Jährige ihr Praktikum absolviert. Sie nahmen das Mädchen mit und brachten es nach Wien. Ersten Informationen zufolge wurde sie nach Bulgarien abgeschoben.

"Wir haben nichts davon gewußt. Am selben Tag haben wir einen Anruf erhalten und erfahren, dass Maryam bereits im Flugzeug nach Bulgarien sitzt. Wir wurden nur darüber informiert, wie wir unsere Schlüssel für die Schule, die Maryam noch hatte, zurückbekommen", ist Direktor Ewald Staltner entsetzt.

Auch Schwester Nur (25), die in Linz an der Pädagogischen Hochschule Englisch auf Lehramt studiert, sowie die Mutter mussten Österreich verlassen.

Auch im Umfeld der Schule zeigt man sich entsetzt von dem Vorgehen. „Es ist unverständlich, weil sie Deutsch gelernt und den Pflichtschulabschluss nachgeholt hat, jetzt mitten in der Ausbildung steht und lauter Einser hat", so Martin König, Geschäftsführer der Sozialen Netzwerk GmbH in einem ORF-Interview.

Für König ist die Abschiebung völlig unverständlich. "Wir ringen doch um jeden, der einen Pflegeberuf erlernen will." Auch in Ried im Traunkreis (Bez. Kirchdorf), in der Gemeinde in der das Mädchen wohnte, ist man fassungslos.

Staltner versucht nun alles, um die Maryam und ihre Familie doch noch zurückholen zu können. "Wir haben zur ihr derzeit leider keinen Kontakt. Es wurden bereits Anwälte eingeschaltet. Wir prüfen alle Möglichkeiten."

Auch die Schüler wollen nun öffentlich protestieren.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(mip)