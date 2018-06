76 Prozent der Landsleute fahren mit Auto zur Arbeit

Die Oberösterreicher vertrauen sich in Sachen pünktlich zur Arbeit kommen am liebsten auf sich selbst. Wie eine Österreich-Befragung des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt, fahren 76 Prozent der Oberösterreicher mit dem eigenen Auto zur Arbeit. Im Bundesländervergleich kommt man damit gleich nach Kärnten (80 Prozent).

Vorarlberg und Wien vorbildlicher

Zum weiteren Vergleich: Im Burgenland fahren 73 Prozent mit dem eigenen Fahrzeug zur Arbeit, in der Steiermark 68 Prozent und in Niederösterreich 59 Prozent. In Vorarlberg liegt der Anteil mit 53 Prozent knapp vor Wien, mit 30 Prozent.



Fahrgemeinschaften kaum genutzt

Was sich durch alle Bundesländer durchzieht: Fahrgemeinschaften kommen gar nicht gut an. Österreichweit sind nur fünf Prozent, in Oberösterreich gar nur drei Prozent, gemeinsam in einem Auto zur Arbeit unterwegs. Im Burgenland und in Salzburg ist der Anteil der Fahrgemeinschaften mit jeweils acht Prozent am höchsten.

Fahrwege meist kürzer als 10 km

Auffallend ist auch, dass in allen Bundesländern die Arbeitswege recht kurz sind. In Oberösterreich sitzen 37 Prozent für eine Strecke, kürzer als fünf Kilometer, im Auto. 56 Prozent der Lenker wohnen weniger als 10 Kilometer von ihrem Arbeitsplatz entfernt.

Insgesamt legen die Österreicher an einem durchschnittlichen Werktag 5,8 Millionen Wege in die Arbeit und wieder nach Hause zurück.

