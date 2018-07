Aggressiver Ladendieb attackiert auch Polizisten

Ein 28-jähriger ukrainischer Asylwerber aus dem Bezirk Vöcklabruck hatte in einem Geschäft in Vöcklabruck diverse Waren gestohlen, indem er diese in seinem Rucksack versteckte und dann das Geschäft ohne zu bezahlen verließ.

Allerdings wurde er dabei vom Kaufhausdetektiv beobachtet und vor dem Geschäft angehalten. Doch der mutmaßliche Ladendieb wehrte sich und wollte die Waren behalten.

Er fügte dem Detektiv durch Fußtritte, Faustschläge und Hiebe mit dem Rucksack leichte Verletzungen zu, worauf dieser das LKH Vöcklabruck zur ambulanten Behandlung aufsuchte.

Allerdings war zuvor schon die Polizei zu dem Kaufhaus gekommen. Weil sich der 28-Jährigen auch gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv verhielt, wollten die ihn verhaften.

Doch den Mann machte das nur noch aggressiver. Er widersetzte sich der Festnahme, durch Fußtritte sowie Kopfstöße, berichtet die Polizei. Die Beamten wurden beim Vorfall nicht verletzt.

Der 28-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels überstellt.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(gs)