Alko-Lenkerin (37) hatte noch nie Führerschein

Die sommerlich heißen Temperaturen dürften am Wochenende so manch einen Autofahrer in Oberösterreich wohl besonders durstig gemacht haben. Die Polizei zog gleich mehrere Alko-Lenker aus dem Verkehr.

Die ernüchternde Bilanz: Vier Anzeigen, zwei Verletzte und kaputte Fahrzeuge.

Der spektakulärste Einsatz ereignete sich in Hörsching (Bez. Linz-Land). Weil eine Frau in Schlangenlinien fuhr, "verpfiffen" andere Autolenker Sonntagfrüh die Fahrerin eines Luxus-SUV bei der Polizei in Traun (Bez. Linz-Land). Wenig später, gegen 4.30 Uhr, konnten die Beamten die Verdächtige auf der B1 in Hörsching anhalten.

Die Lenkerin (37) aus Wels konnte sich nicht ausweisen, musste die Polizisten auf die Inspektion begleiten. Dort bestätigte sich dann die erste Annahme. Ein Alkotest ergab 1,4 Promille. Doch es kam noch schlimmer: Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 37-Jährige noch nie im Besitz eines Führerscheins war. Sie wurde angezeigt.

Beim Aussteigen gerammt und eingeklemmt



In der Linzer City wurde ein Pensionist (79) am Sonntag gegen 6.20 Uhr im Bereich der Mozartstraße von einem Alko-Lenker (74, 0,82 Promille ) verletzt. Als er selbst aus dem Auto aussteigen wollte, rammte ihn der 74-Jährige – eingeklemmt.

Auch in Braunau hatte ein Lenker zu viel "getankt". Der 31-Jährige war am Samstag kurz vor Mitternacht in Eichbichl (Bez. Braunau) in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und sein Auto blieb in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach liegen.

Eine nachkommende Lenkerin bemerkte den Unfall und verständigte die Rettungskräfte. Feuerwehrmänner bargen den Verletzten aus dem Wrack. Der Alko-Test zeigte 1,96 Promille an.

Unter Drogeneinfluss in Zaun gekracht



Am selben Abend krachte ein ebenfalls 31-Jähriger in Traun in einen Gartenzaun. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Unfall-Lenker keinen Führerschein besitzt. Zudem verlief ein freiwillig durchgeführter Drogentest auf mehrere Substanzen positiv. Eine Amtsärztin stellte die Fahruntauglichkeit fest – Anzeige.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(mip)