Alko-Test: Hier pustet Stadträtin ins Röhrchen

Haben Sie etwas getrunken?

Das wollte die Sozialistische Jugend von den Politikern wissen, die Donnerstagnachmittag am Weg zur Gemeinderatssitzung im Linzer Rathaus waren. Und machte am Eingang einen Alko-Test.

Ein gutes Dutzend der (übrigens 37) Gemeinderäte machte mit. Darunter auch Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne; siehe Video oben). Erst ließ sie sich das Test-Gerät genau erklären. Dann pustete sie ins Röhrchen. Das Ergebnis war eindeutig: negativ, 0,0 Promille. Und damit ist es jetzt amtlich: Die Grünen-Chefin ist keine Blaue.

Und auch alle anderen Gemeinderäte waren nüchtern. Zumindest die getesteten. Sonst hätten sie die SJ-Jungpolitiker auch nicht in die Gemeinderatssitzung gelassen.



Hintergrund: Alk-Verbot im Hessenpark

Die witzige Aktion hat übrigens auch einen Hintergrund: Im Gemeinderat wird heute das Alkohol-Verbot im Hessenpark beschlossen. Um so den Alkohol- und Drogen-Exzessen Herr zu werden.

Die SJ findet, dass dieses Alk-Verbot nicht die richtige Lösung ist, sondern nur "zu einer Verlagerung des Problems an andere Orte führt. Um darzulegen, wie es sich anfühlt, einfach ohne Grund Alkoholkontrollen ausgesetzt zu sein, machten wir deshalb den Alko-Schnelltest unter den Politikern."

Was die SJ will: "Wir brauchen eine ganzheitliche Lösung, die unter anderem Streetworker miteinschließt", so der Linzer SJ-Vorsitzende Martin Forstner.

